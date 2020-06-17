Синоптики предупредили о приближающемся «опасном солнце»

Он отметил, что сегодня в ЦФО зафиксирована очень жаркая погода, превышающая 30 градусов тепла. Для Москвы такая температура является опасной, так как превышает норму на 5-7 градусов.

Ранее Всемирная организация здоровья (ВОЗ) проводила исследование и выяснила, что разница в 5-7 градусов создает видимый дискомфорт, а также имеет негативные последствия для разных категорий граждан. Сильнее всех страдают люди пожилого возраста.

Помимо этого, Вильфанд выделил еще одну проблему — Солнце. Оно находится очень высоко, воздух из-за этого сухой, облаков нет. Эти факторы влияют на увеличение ультрафиолетового индекса.

«С одной стороны, ультрафиолетовое излучение в небольших дозах полезно. С другой стороны, это очень опасный фактор. Дело в том, что ультрафиолет выжигает все живое: это касается и растительности, и посевов, и человека», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра РФ.

По его словам, УФ в Москве достигает значений от шести до восьми. При восьми поражается кожа и страдают глаза.