Синоптики предупредили о предстоящих морозах в Москве

В Центральную Россию на этой неделе придут снегопады, вызванные циклоном с северо-запада. В Москве ожидаются минусовые температуры. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В основном непогода на юге и в низовьях Волги сейчас. Кроме того, над Баренцевым морем кружит циклон, и погода будет меняться на западе и северо-западе. Следующие циклоны тоже будут идти с севера. Как раз снег прогнозируется в ночь на среду», — отметила синоптик.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на этой неделе в Москве ожидаются морозы до 12-17 градусов ниже ноля. Ночь с четверга на пятницу станет самой морозной.