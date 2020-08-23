Синоптики предупредили о первых морозах в России

Первые легкие морозы ожидаются в Якутии и Магаданской области в ближайшие несколько дней. Ночью столбики термометров в этих регионах могут опуститься до отметки в семь градусов мороза.

«В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово „заморозки“ в этом случае уже не очень подходит», — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт также отметил, что заморозки до двух градусов могут случиться в Оренбургской области. «Здесь уместно пока что говорить именно о заморозках», — пояснил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что последние дни августа порадуют жителей Москвы и Подмосковья хорошей погодой. Она может наступить в конце этой недели и начале следующей.