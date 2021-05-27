Синоптики предупредили о грозе в Москве

Дождь и гроза ожидаются в Москве вечером в четверг. Об этом сообщили специалисты центра погоды «Фобос».

Температура воздуха поднимется до +24 градусов тепла, что соответствует летним показателям. Как пояснили метеорологи, сейчас в столичном регионе установился теплый сектор североатлантического циклона. На фоне этого погода обещает быть облачной с прояснениями. Однако без мозаичных осадков и гроз не обойдется, добавили эксперты.

В Подмосковье температура воздуха составит +20…+25 градусов тепла. Ветер юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что в столице и Московской области сильно похолодает уже на следующей неделе. Температура местами может упасть даже до нуля градусов. Первые пять дней лета тоже будут холодными.

Зато аномальная жара с температурой до +37 градусов придет на Урал, в Поволжье и на юг Западной Сибири. В этих регионах температура будет выше климатической нормы на 8-13 градусов.