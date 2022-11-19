Общество 19 ноября 2022, 04:02 Синоптики предупредили москвичей о гололедице Гидрометцентр России сообщил о гололедице в Москве РИА «Новости»

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В столичном регионе 19 ноября установится облачная погода с прояснениями. В некоторых районах Москвы и Подмосковья пройдет небольшой снег. Водителям следует быть осторожными из-за гололедицы, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в Москве термометры покажут -2 -4 градуса, в ночное время суток температура воздуха опустится до -5 градусов. Днем в Московской области ожидается -1 -6 градусов, а ночью — до -8 градусов.

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Ветер подует с северной стороны со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об увеличении снежного покрова в российской столице до 15 сантиметров.

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При этом сугробы в Якутии достигают высотой 50 сантиметров. Снег лежит на 90% территории страны, снежного покрова только нет в Петербурге.