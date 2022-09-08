Синоптики предупредили москвичей о дожде 8 сентября | 360°

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Синоптики предупредили москвичей о дожде 8 сентября

Гидрометцентр РФ: 8 сентября жителей Москвы ожидает дождливая погода

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Облачная погода и небольшой дождь ожидают жителей столичного региона 8 сентября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве днем составит +12 градусов, ночью — +4 градуса. В Подмосковье столбики термометров поднимутся до отметки +13 градусов, в ночное время они покажут 0 градусов. В некоторых районах возможны заморозки.

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Ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Метеорологи также прогнозируют приход бабьего лета в столицу на выходных. В середине сентября воздух вновь прогреется до +17 градусов.

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Ранее сообщалось о высоком спросе на обогреватели из-за резкого похолодания в начале сентября. Жители столицы ждут включения отопления.

Москва

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