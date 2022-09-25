Синоптики предупредили москвичей о дожде 25 сентября | 360°

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25 сентября 2022, 04:51

Синоптики предупредили москвичей о дожде 25 сентября

Гидрометцентр: в Москве 25 сентября ожидается дождь

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Жителей Москвы в воскресенье ждет облачная погода с дождем, температура воздуха днем составит +10 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Об этом говорится на сайте российского Гидрометцентра.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью термометры покажут +8 градусов. Ветер подует с запада со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба.

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Только за последние сутки в российской столице выпала половина сентябрьской нормы осадков. Следующая неделя в Москве тоже будет дождливой. Солнце ненадолго появится только 27 и 28 сентября.

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Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам, что солнечная погода вернется в Москве в середине октября. Пока нет точных прогнозов, когда наступят холода.

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