Синоптики предупредили метеозависимых москвичей о погоде «с дефицитом кислорода»

Метеозависимых москвичей и жителей Подмосковья предупредили о влажно-прохладной погоде с «выраженным дефицитом кислорода» 4 мая. Максимальная температура воздуха не поднимется выше +7…+9 градусов, по области — +5…+10.

Во вторник, 4 мая, в столице и области местами пройдет небольшой дождь, поднимется юго-западный ветер до 7–12 метров в секунду, местами с порывами до 17–22 метров в секунду, сообщили синоптики на портале «Метеоновости».

«В столице и области ожидается дискомфортная влажно-прохладная погода с выраженным дефицитом кислорода. Такие внешние условия могут негативно влиять на состояние метеозависимых людей с заболеваниями суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной патологией, особенно при сопутствующих симптомах хронической кислородной недостаточности. Необходимо соблюдение режима труда и отдыха, выполнение рекомендаций врача», — сообщили на портале.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.