Синоптики предсказали потепление в России на 25 градусов

В некоторых регионах России в декабре серьезное похолодание ожидается наряду с резким потеплением. За несколько дней колебания температуры составят 25 градусов.

Погода в первый зимний месяц в европейской части России, в Приволжском округе и на Урале будет более теплой, чем обычно. Однако ей свойственны температурные скачки, рассказал «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, схожая ситуация сейчас складывается в Сибири. Супернизкие температуры в центре Красноярского края от -44 до -46 градусов соседствуют с -25 на юге Западной Сибири. Показатели ниже нормы на 12-14 градусов. К концу недели здесь ожидают повышение температуры.

Оттепель придет в Омскую, Томскую, Новосибирску и Кемеровскую области. В том же Красноярском крае температура будет выше нормы, причем на те же значения.

«Минимальные температуры составят минус 20, максимальные — минус 5–10 градусов. За четыре дня температура повысится на 25 градусов!» — обратил внимание Вильфанд.

В центральных областях зима только начинает вступать в свои права. За последние дни землю покрыл небольшой слой снега, осадки ожидаются и в среду, 4 декабря. Однако уже на следующий день потеплеет, а до конца недели температура не опустится ниже нуля. Большая часть снега растает.

Заморозки снова придут в Москву к середине следующей недели.