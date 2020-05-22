Синоптики: потепление начнется на Урале

«В эти выходные дни на Урале ожидается стабилизация температурного режима, а уже на следующей неделе начнется постепенное потепление. Поэтому говорить о том, что в регионе могут начаться снегопады, не приходится», — уточнил Синенков.

По словам синоптика, температура на всей российской территории будет увеличиваться. На потепление повлияло повышение температуры в северных районах. Тем не менее, воздух прогреется постепенно.

«Но нередки случаи, когда снег может выпасть и в мае, и в июне, поэтому осадки возможны. При этом я имею в виду не снежные покровы и заморозки — такое вряд ли произойдет. И, судя по прогнозам, в конце мая и начале июня потоки в атмосфере будут южные, следовательно, надо рассчитывать на потепление», — резюмировал специалист.