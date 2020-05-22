    22 мая 2020, 11:27

    Синоптики: потепление начнется на Урале

    Ольга Ситникова

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков отметил, что жителям Урала можно ждать хорошей погоды. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «В эти выходные дни на Урале ожидается стабилизация температурного режима, а уже на следующей неделе начнется постепенное потепление. Поэтому говорить о том, что в регионе могут начаться снегопады, не приходится», — уточнил Синенков.

    По словам синоптика, температура на всей российской территории будет увеличиваться. На потепление повлияло повышение температуры в северных районах. Тем не менее, воздух прогреется постепенно.

    «Но нередки случаи, когда снег может выпасть и в мае, и в июне, поэтому осадки возможны. При этом я имею в виду не снежные покровы и заморозки — такое вряд ли произойдет. И, судя по прогнозам, в конце мая и начале июня потоки в атмосфере будут южные, следовательно, надо рассчитывать на потепление», — резюмировал специалист.