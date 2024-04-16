Общество 16 апреля 2024, 14:26 Синоптики пообещали жителям ХМАО потепление до +15 градусов 17 апреля

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В среду, 17 апреля, в южной части ХМАО ожидается потепление до +15 градусов. Об этом написал сайт Ura.ru, ссылаясь на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

Ночью в регионе прогнозируется от 0 до +5 градусов, местами температура опустится до минусовых значений. Возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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В четверг, 18 апреля, столбики термометров будут показывать +4…+9 градусов. В отдельных районах воздух прогреется до +14 градусов. Синоптики также предупредили о небольших осадках в виде дождя.