Общество 19 апреля 2024, 10:42 Синоптики пообещали теплые выходные жителям Нижнего Новгорода

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В субботу, 20 апреля, в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +14 градусов. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».

Синоптики предупредили, что из-за порывов ветра до 5,9 метра в секунду в некоторых местах температура воздуха будет ощущаться как +9 градусов.

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В воскресенье, 21 апреля, столбики термометров будут показывать от +6 до +18 градусов на протяжении дня. Осадков не ожидается.