Синоптики пообещали россиянам идеальный июль

После нестабильного июня в Россию придет идеальный июль. Погода будет соответствовать климатическим нормам на всей территории России.

В Европейской части страны в июле средняя температура ожидается на уровне +20…+27 градусов, на юге показатели немного выше — +28…+33 градуса. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

«В Москве температура по ночам будет держаться в диапазоне + 11…+16, днем до +22…+27 градусов», — сказала синоптик.

Однако в некоторых регионах температура воздуха будет немного ниже климатической нормы. В Коми и Архангельской области в июле столбик термометра может опуститься до +11…+16 градусов. На юге Сибири дневная температура будет на уровне +21…+26, что ниже нормы.

В Красноярском крае в июле ожидается более прохладная погода, чем обычно. В средней полосе дневная температура может опускаться до +15…+20 градусов, а на юге жара может спадать до +21…+26 градусов.

Обильные осадки ожидаются в июле в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму а на Северном Кавказе.

«Много дождей возможно прольется на юге Западной Сибири. На юге Тюменской области и в Курганской областях, в Забайкалье, на севере Магаданской области», — добавила Людмила Паршина.

В Западной Сибири, на севере Красноярского края второй месяц лета может стать засушливым.