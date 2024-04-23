Общество 23 апреля 2024, 14:04 Синоптики пообещали потепление жителям ХМАО в начале мая

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Синоптики сервиса Gismeteo сообщили о потеплении в ХМАО в первые дни мая. К началу месяца в регионе потеплеет до +3 градусов, а уже к 3 мая — до +9 градусов, написал сайт Ura.ru.

«От +7 до +9 днем прогнозируют синоптики в городе 2, 3 и 4 мая, а ночью в эти дни столбики будут опускаться до -3 градусов», — говорится в сообщении.

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В эти дни в регионе возможен мокрый снег, ветер будет достигать 4-11 метров в секунду. В Сургуте и Нижневартовске 1 мая днем термометры будут показывать до -5 градусов.