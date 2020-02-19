Синоптики пообещали потепление в конце февраля
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась прогнозом погоды на конец февраля — начало марта. Жителей столицы ждет потепление. Об этом сообщил сайт RT.
«Все модели указывают на то, что небольшое понижение температуры будет происходить в последней пятидневке февраля, но это не говорит о том, что у нас будут морозы», — пояснила Позднякова.
По ее словам, ночью градусы на термометре могут опуститься до -7…-5 °С. Днем в облачную погоду на улице будет около 0 °С.
Синоптик уточнила, что в последние дни февраля температура поднимется более +5 °С.
«За 140 лет наблюдения было четыре-пять случаев такой экстремально теплой зимы, с аномалией сезона более +4 °С, и во всех этих случаях следующий месяц был теплым, то есть аномалия марта была положительная», — подчеркнула она.
Позднякова заметила, что март, возможно, покажет положительную аномалию температуры.