Синоптики пообещали потепление в конце февраля

«Все модели указывают на то, что небольшое понижение температуры будет происходить в последней пятидневке февраля, но это не говорит о том, что у нас будут морозы», — пояснила Позднякова.

По ее словам, ночью градусы на термометре могут опуститься до -7…-5 °С. Днем в облачную погоду на улице будет около 0 °С.

Синоптик уточнила, что в последние дни февраля температура поднимется более +5 °С.

«За 140 лет наблюдения было четыре-пять случаев такой экстремально теплой зимы, с аномалией сезона более +4 °С, и во всех этих случаях следующий месяц был теплым, то есть аномалия марта была положительная», — подчеркнула она.

Позднякова заметила, что март, возможно, покажет положительную аномалию температуры.