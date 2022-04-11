Синоптики пообещали потепление в ХМАО

Специалисты Гидрометцентра ХМАО заявили, что в ближайшие дни в регионе ожидается потепление до +16 градусов. Они также подчеркнули, что осадки не прогнозируются. Об этом написал Ura.ru.

«Преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью +2... -3 градуса, днем +3... +8 градусов, местами по западной половине округа до +15 градусов. 12 и 13 апреля преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -1... -6 градусов, днем +5... +10 градусов, местами до +16 градусов», — говорится в сообщении гидрометцентра.

В Сургуте на предстоящей неделе столбик термометра покажет 4-5 градусов тепла. Ближе к выходным температура повысится до 15 градусов. С пятницы по воскресенье синоптики обещают небольшой дождь. В Нижневартовске к концу недели будет +16 градусов.