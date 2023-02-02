Общество 02 февраля 2023, 15:02 Синоптики пообещали потепление в ХМАО

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В ближайшие выходные в ХМАО придет потепление до -3 градусов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на специалистов Гидрометцентра округа.

«3 февраля преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -11... -16 градусов, при натекании облачности до -6 градусов, днем -5... -10 градусов», — говорится в прогнозе.

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А 4 февраля в ХМАО ожидается небольшой снег. Местами потеплеет до -3 градусов, но в некоторых местах ночью температура опустится до -20 градусов.