Общество 03 апреля 2023, 13:52 Синоптики пообещали потепление до +15 градусов в ХМАО

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В ХМАО придет долгожданное потепление, в некоторых районах воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на Гидрометцентр Югры.

Начало недели будет облачным, кроме того, ожидается снег с дождем. Но постепенно будет становиться теплее. Так, в среду, 5 апреля, в Югре температура поднимется до +15 градусов. Но тепло омрачит сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

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В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске будет прохладнее. По ночам здесь еще прогнозируют минусовые температуры. Днем температура может подниматься до +6.

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