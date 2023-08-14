Общество 14 августа 2023, 09:47 Синоптики пообещали облачную погоду и кратковременные дожди в Москве 14 и 15 августа Синоптик Леус: кратковременные дожди пройдут в Москве в ближайшие два дня Сайт мэра и правительства Москвы

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В ближайшие два дня в Москве будет облачная погода с прояснениями. В городе пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха прогреется до +22…+24 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня от столицы окончательно отступит циклон. Он уйдет на северо-восток. Из-за влияния его тыловой части горожане будут наблюдать облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди.

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«Температура воздуха +22…+24 градусов, по области +20…+25. Ветер западный — четыре–девять метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — рассказал Леус.

Кроме этого, синоптик добавил, что кратковременные дожди пройдут и завтра. Температура воздуха прогреется до +24…+26 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что к концу этой недели в Москву снова вернется жара. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов.