Общество 25 июня 2023, 09:42 Синоптики пообещали москвичам теплую облачную погоду 25 июня Гидрометцентр: в Москве 25 июня ожидается облачная погода до +25 градусов РИА «Новости»

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Облачную погоду с прояснениями и до +25 градусов прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В течение дня столбики термометра поднимутся до +23-25 градусов. В ночь на понедельник ожидается небольшое похолодание — до +14 градусов.

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Ветер с столице будет дуть северный, 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление не превысит 749 миллиметров ртутного столба.

В Московской области местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха будет от +20 до +25 градусов. Ночь в Подмосковье прогнозируют холоднее, чем в столице — до +9 градусов.

В середине первого месяца лета Москва обновила температурный максимум года. 15 июня на главная метеостанция столицы на ВДНХ зафиксировала прогрев воздуха до +26,3 градуса.

В пятницу, 23 июня, около четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы.