Общество 11 апреля 2023, 05:09 Синоптики пообещали москвичам еще один самый теплый день с начала года Московский регион ожидает 17 градусов тепла 11 апреля РИА «Новости»

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Московский регион во вторник, 11 апреля, ожидает переменная облачность преимущественно без осадков. Этот день станет самым теплым с начала апреля — температура воздуха прогреется до +17 градусов, сообщил Гидрометцентр.

«Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +3», — говорится в сообщении.

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В Подмосковье воздух прогреется до +12… +17 градусов, однако ночью похолодает до 0, а местами — до -3.

Днем будет южный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду, ночью его сменит ветер переменных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление составит 750-752 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 10 апреля в Москве зафиксировали самую высокую с начала года температуру. По данным метеостанции ВДНХ, в два часа дня столбики термометров показывали в столице +14,6 градуса Цельсия.