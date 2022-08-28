Синоптики пообещали москвичам аномальную жару 28 августа

В столичном регионе 28 августа установится жаркая погода. Синоптики обещают переменную облачность и до +32 градусов. Информация об этом появилась на сайте российского Гидрометцентра.

В ночное время суток столбики термометров опустятся до +17 градусов. На территории Московской области метеорологи обещают до +33 градусов днем и до +19 ночью. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В воскресенье в столице будет малооблачно. Жара на следующей неделе будет спадать и вернется к обычным температурным значениям. В минувшую пятницу в Москве был побит 70-летний температурный рекорд, когда воздух прогрелся до +30 градусов.

Аномальная жара также установилась в Европе. В Испании такая погода привела к засухе, что отразилось на урожайности оливок.