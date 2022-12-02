02 декабря 2022, 16:58
Синоптики пообещали до 20 градусов мороза жителям Пензенской области
Столбик термометров опустится до -20 градусов в субботу ночью в Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным Гидрометцентра, существенных осадков 3 декабря ожидать не стоит. На территории региона прогнозируют восточный ветер до 9 метров в секунду.
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Отмечается, что дневная температура воздуха по области будет достигать -11 градусов.
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