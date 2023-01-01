01 января 2023, 04:10
Синоптики пообещали 5 градусов тепла в Москве 1 января
Гидрометцентр: в Москве 1 января будет теплая облачная погода
Столичный регион 1 января ожидают осадки в виде дождя, температура воздуха составит +5 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Водителей попросили быть осторожными за рулем из-за гололедицы на дорогах.
Ночью в Москве столбики термометров упадут до -1 градуса. Днем в Московской области температура воздуха будет на уровне +1 +6 градусов, ночью — 3 градуса мороза. Ожидается ветер юго-западного направления с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметров ртутного столба.
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Декабрь в московском регионе был на редкость снежным. Однако январь обещает быть теплым и не таким обильным на осадки. Первая неделя 2023 года в столице порадует москвичей плюсовой температурой, но после 5 января начнется похолодание.
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Ранее климатолог Кокорин предупредил россиян, что в новом году экстремальных погодных явлений прогнозируется больше.
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