Общество 30 марта 2023, 18:20 Синоптики пообещали 30-градусные морозы в ЯНАО в последний день марта

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В пятницу, 31 марта, температура воздуха в некоторых регионах ЯНАО опустится до отметки в -30 градусов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

«31 марта температура воздуха -25…- 30 градусов, местами до -18, по западу -13... -18 градусов», — сказано на сайте УГМС.

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Кроме того, в пятницу будет очень ветрено. Порывы достигнут скорости до 20 метров в секунду.

В выходные температура начнет расти. В западных районах столбик термометра даже поднимется выше 0 градусов.

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