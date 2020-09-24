Синоптики назвали самое опасное погодное явление в России

По имеющимся данным, сильные ветры не могут нанести сильный вред лишь Западной Сибири, однако с этими явлениями связано 27% чрезвычайных ситуаций, написала НСН.

При этом ущерб для экономики России от опасных природных явлений составляет ежегодно от 30 до 60 миллиардов рублей.

В Москве, начиная с 2008 года, сильные ветры ежегодно становятся причиной гибели и травм людей, повреждения домов, линий электропередач.