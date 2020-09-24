Синоптики назвали самое опасное погодное явление в России
Мощные шквалистые ветры считаются самим разрушительными опасными природными явлениями на территории России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на доклад Росгидромета.
По имеющимся данным, сильные ветры не могут нанести сильный вред лишь Западной Сибири, однако с этими явлениями связано 27% чрезвычайных ситуаций, написала НСН.
При этом ущерб для экономики России от опасных природных явлений составляет ежегодно от 30 до 60 миллиардов рублей.
В Москве, начиная с 2008 года, сильные ветры ежегодно становятся причиной гибели и травм людей, повреждения домов, линий электропередач.