Синоптики насчитали шесть времен года
Метеорологи выделяют шесть времен года. К ним они также причислили предзимье и предлетье.
Синоптики пообещали москвичам потепление в праздничные выходныеПодробнее
Предзимьем назвали период между осенью и зимой. Он начинается в середине октября и длится до 15–20 декабря. Климатическая зима вступит в свои права только после этого периода.
Поэтому до настоящих морозов «пока еще далеко», отметил Вильфанд. По его прогнозам, температура опустится ниже нуля в России в конце ноября.
По данным Гидрометцентра, зимой температура в стране будет около и выше нормы. В целом это время года не будет холодным.
Предлетье начинается в середине марта и заканчивается в середине мая.
На предстоящей неделе синоптики обещают москвичам погодные «американские горки». В столицу вновь вернется тепло. В начале месяца столбики термометра поднимутся выше нуля, но после потепления придут ноябрьские температуры.
В субботу, 2 ноября, температура вернется в рамки климатических значений. Воздух прогреется до +2 градусов. На следующий день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, термометры покажут днем +2...+4 градуса.
В День народного единства в Москву придет средиземноморский воздух, поэтому температура воздуха повысится. Она будет колебаться в районе +7…+9 градусов.