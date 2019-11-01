Синоптики насчитали шесть времен года

Метеорологи выделяют шесть времен года. К ним они также причислили предзимье и предлетье.

Синоптики пообещали москвичам потепление в праздничные выходные Подробнее

Предзимьем назвали период между осенью и зимой. Он начинается в середине октября и длится до 15–20 декабря. Климатическая зима вступит в свои права только после этого периода.

Поэтому до настоящих морозов «пока еще далеко», отметил Вильфанд. По его прогнозам, температура опустится ниже нуля в России в конце ноября.

По данным Гидрометцентра, зимой температура в стране будет около и выше нормы. В целом это время года не будет холодным.

Предлетье начинается в середине марта и заканчивается в середине мая.

На предстоящей неделе синоптики обещают москвичам погодные «американские горки». В столицу вновь вернется тепло. В начале месяца столбики термометра поднимутся выше нуля, но после потепления придут ноябрьские температуры.

В субботу, 2 ноября, температура вернется в рамки климатических значений. Воздух прогреется до +2 градусов. На следующий день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, термометры покажут днем +2...+4 градуса.

В День народного единства в Москву придет средиземноморский воздух, поэтому температура воздуха повысится. Она будет колебаться в районе +7…+9 градусов.