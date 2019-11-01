  • Синоптики насчитали шесть времен года

    01 ноября 2019, 15:09

    Алена Макаренко

    Зима, весна, лето и осень — это неполный список времен года. Синоптики выделяют еще два сезона. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщило РИА «Новости».
    Синоптики насчитали шесть времен года

    Метеорологи выделяют шесть времен года. К ним они также причислили предзимье и предлетье.

    Синоптики пообещали москвичам потепление в праздничные выходные

    Подробнее

    Предзимьем назвали период между осенью и зимой. Он начинается в середине октября и длится до 15–20 декабря. Климатическая зима вступит в свои права только после этого периода.

    Поэтому до настоящих морозов «пока еще далеко», отметил Вильфанд. По его прогнозам, температура опустится ниже нуля в России в конце ноября.

    По данным Гидрометцентра, зимой температура в стране будет около и выше нормы. В целом это время года не будет холодным.

    Предлетье начинается в середине марта и заканчивается в середине мая.

    На предстоящей неделе синоптики обещают москвичам погодные «американские горки». В столицу вновь вернется тепло. В начале месяца столбики термометра поднимутся выше нуля, но после потепления придут ноябрьские температуры.

    В субботу, 2 ноября, температура вернется в рамки климатических значений. Воздух прогреется до +2 градусов. На следующий день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь, термометры покажут днем +2...+4 градуса.

    В День народного единства в Москву придет средиземноморский воздух, поэтому температура воздуха повысится. Она будет колебаться в районе +7…+9 градусов.