Общество 21 ноября 2023, 16:17 Синоптики Кемеровского гидрометцентра объяснили ураган холодным атмосферным фронтом

Читать 360tv в

Пронесшийся по Кузбассу ураган синоптики объяснили холодным атмосферным фронтом, который проходил над регионом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на гидрометцентр Кемеровской области.

Специалисты объяснили, что прохождение холодного атмосферного фронта совпало с теплой погодой и почти полным отсутствием снега. Это спровоцировало сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, а иногда — и до 34 метров в секунду.

Авторы: