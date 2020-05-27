Синоптики: холода будут в Москве в начале лета

По прогнозам эксперта, 30 мая может стать одним из наиболее теплых дней месяца. Предполагается, что температура воздуха достигнет +23…+25 °С.

«В ночь на воскресенье нас пересечет уже холодный атмосферный фронт, он также отметится кратковременными дождями, температура воздуха сразу же понизится, особенно это будет ощутимо в дневные часы. То есть днем уже +14…+19 °С», — подчеркнула специалист.

Синоптик заметила, что начало лета окажется «довольно прохладным».

«То есть у нас также погода будет облачная, потому что там скажутся еще влияния следующего атмосферного фронта, будет северный ветер. По периферии антициклона у нас продолжится адвекция холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы +4…+9 °С, то есть это уже как бы майские значения, и дневная температура всего +11…+16 °С», — уточнила Позднякова.

По ее словам, «такое ненастье и холодная погода» долго не продержатся, поэтому 5–6 июня москвичей ожидают +20 °С тепла.