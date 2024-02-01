Общество 01 февраля 2024, 15:02 Синоптики Gismeteo рассказали, что 2 февраля в Туле ожидается снег с дождем

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По данным сайта Gismeteo, в пятницу, 2 февраля, в Туле ожидается снег с дождем. Столбики термометров будут показывать +1 градус. Об этом написала «ТСН 24».

Скорость порывов ветра составит от 7 до 11 метров в секунду. Снежный покров по области будет достигать 32,5 сантиметра.

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В течение суток атмосферное давление будет находиться в диапазоне 736-740 миллиметров ртутного столба. Синоптики отметили, что в ближайшие дни в регионе прогнозируется небольшая геомагнитная активность.