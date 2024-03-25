Общество 25 марта 2024, 11:51 Синоптики Gismeteo предупредили о сильных осадках и ветре в Челябинске

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Синоптики составили прогноз погоды для Челябинска на предстоящую неделю. Местных жителей ожидают неблагоприятные условия, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на сайт Gismeteo.

Так, 26, 27 и 28 числа город накроют обильные осадки. Кроме того, существует вероятность сильного ветра. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.

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Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +1…-6 градусов.