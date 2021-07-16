Синоптики: жара вернется в Кузбасс

Синоптики кемеровского гидрометцентра рассказали, что похолодание, которое сейчас наблюдается в Кузбассе, продлится недолго. Холодный атмосферный фронт, действующий в регионе, сменится жаркой погодой. Об этом написал «Царьград».

В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы, местами возможен и град. Однако уже в воскресенье, 18 июля, температура воздуха постепенно начнет повышаться. В регионе столбик термометра поднимется до 26 градусов со знаком плюс. В понедельник, 19 июля, ожидается повышение температуры еще на два градуса. А во вторник столбики термометров подберутся к 30-градусной отметке.