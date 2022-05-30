Синоптик заявил о потеплении в Москве до +25 градусов

Градусники термометров в Москве на этой неделе поднимутся до +19…+25 градусов. Будет облачно с прояснениями, могу пройти редкие и короткие дожди. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем с понедельника по вторник прогнозируется +19…+22 градуса, а со среды и до конца рабочей недели — до +25 градусов тепла. Будет такая нормальная типичная летняя погода», — сообщил синоптик ТАСС.

Он отметил, что порывистый ветер при этом сохранится до 31 мая включительно.

В течение почти всего мая погода в московском регионе была ниже климатической нормы. Также последний месяц весны оказался богатым на дожди. С вечера 26 мая по утро 27 мая в Москве и Подмосковье выпало более половины месячной нормы осадков. На метеостанции Балчуг зафиксировали 27 миллиметров дождевой воды. Также много осадков выпало в Дмитрове, в Горках Ленинских, в Ново-Иерусалиме.