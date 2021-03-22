Синоптик заявил, что резкого потепления в конце марта не будет

Резкого потепления на территории Центрального федерального округа не будет. До конца марта воздух будет прогреваться выше нуля, но аномальной высокой температуры не будет.

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Хотел бы обрадовать, все ждут яркую весну, но у погоды как всегда свои планы. Сумасшедшей весны, взрыва тепла, пока что не предвидится. Все идет спокойно, неспешно», — рассказал Вильфанд.

В первой половине недели температура воздуха ожидается около нормы. Во второй половине, по словам специалиста, будет на два градуса выше нормы. До девяти градусов потеплеет к четвергу, 25 марта.

Существенных осадков с 23 марта в ЦФО не ожидается.

Однако апрель порадует жителей и гостей столицы аномально теплой погодой, заявил Вильфанд. Он отметил, что пока нельзя составить точный прогноз, но к 31 марта появится детальный и комплексный прогноза погоды на апрель.