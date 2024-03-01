Общество 01 марта 2024, 13:00 Синоптик Винштейн: средняя температура в Кургане в марте будет чуть выше нормы

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Преимущественно теплая погода ожидает жителей Кургана в первый весенний месяц. Средняя температура в городе в марте будет на два градуса выше нормы, рассказал администратор проекта «Погода 45» Илья Винштейн, сообщил «ФедералПресс».

По прогнозам синоптика, в марте температура днем будет варьироваться от −6 до +6 градусов. При этом в праздничные дни в город придет похолодание. Во второй декаде марта также ожидаются снегопады.

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«В течение месяца будет 21 день с температурой выше нормы и 10 дней с температурой ниже нормы», — отметил Винштейн.