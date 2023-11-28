Общество 28 ноября 2023, 15:00 Синоптик Вильфанд: ветер на юге России остается достаточно сильным

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Приход циклона, который принес разрушительный ураган на юг России, был предсказан за несколько суток. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в эфире радиостанции Sputnik.

По его словам, мощный шквалистый ветер и грозовая деятельность стали следствием столкновения двух воздушных масс с разной температурой.

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Эксперт добавил, что в южных регионах ветер слабеет, но все равно остается достаточно сильным. Дождь и снег ожидаются в Крыму, а также на Черноморском побережье сегодня и завтра, предупредил Вильфанд.