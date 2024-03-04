Общество 04 марта 2024, 15:28 Синоптик Вильфанд: температура ниже нормы ожидается в Москве в марте

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Похолодание придет в Москву в марте. Теплая погода в первых числах месяца в столице сыграла первоапрельскую шутку, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда».

«Поэтому все почувствовали, что вот, весна пришла, но это обманчивое впечатление. Конечно же март — это зимний месяц, и погода в предпраздничные дни вернется в рамки и даже несколько назад, в зимний режим», — отметил Вильфанд.

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По прогнозам синоптика, со среды днем и ночью температуры будут уже отрицательными. Четверг станет самым холодным днем и недели, и марта, столбики термометров ночью опустятся до -15 градусов.