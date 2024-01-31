Общество 31 января 2024, 12:39 Синоптик Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы по всей России до конца недели

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До конца текущей недели температура воздуха по всей территории России будет выше нормы. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

По словам синоптика, в ближайшие дни атлантический воздух будет оказывать влияние на температурный режим на Урале и в Западной Сибири. На всей европейской территории страны ожидается одинаковая температура.

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Вильфанд отметил, что опасная ситуация может сложиться в Приморье, где завтра прогнозируются снег и гололедица.