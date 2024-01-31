31 января 2024, 12:39
Синоптик Вильфанд спрогнозировал температуру выше нормы по всей России до конца недели
До конца текущей недели температура воздуха по всей территории России будет выше нормы. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.
По словам синоптика, в ближайшие дни атлантический воздух будет оказывать влияние на температурный режим на Урале и в Западной Сибири. На всей европейской территории страны ожидается одинаковая температура.
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Вильфанд отметил, что опасная ситуация может сложиться в Приморье, где завтра прогнозируются снег и гололедица.
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