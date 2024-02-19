Общество 19 февраля 2024, 15:59 Синоптик Вильфанд спрогнозировал температурные качели в Москве с 20 февраля

Читать 360tv в

Со вторника, 20 февраля, в Москве начнется период температурных перепадов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник температура упадет, на день вернутся так называемые январские морозы. Но уже в ночь на среду начнется потепление, и температура будет больше соответствовать климатической норме. Также будет повышаться давление и выходить солнце.

Реклама

«И даже в пятницу, 23 числа, даже североафриканское побережье — оттуда будет поступать воздух. Поэтому погода очень теплая», — подчеркнул синоптик.

Авторы: