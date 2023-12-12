Общество 12 декабря 2023, 12:41 Синоптик Вильфанд предупредил об аномальных морозах в Новосибирской и Омской областях

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Отклонение от климатической нормы ожидается в некоторых регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфан в беседе с RT.

По его словам, мощные снегопады накроют Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Рязанскую, Московскую области и Поволжье. Кроме того, об усилении осадков эксперт предупредил жителей Ростовской, Белгородской и Липецкой областей.

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«В самых густонаселенных районах Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская — до -45 градусов. <…> В Красноярском крае — даже -50 градусов, на западной территории Якутии — -45 градусов», — добавил эксперт.

Он также отметил, что аномальные морозы придут в Челябинскую, Курганскую и Свердловскую области.