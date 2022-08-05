Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о «тропических ночах»

Сильная жара будет стоять в Москве 5 и 6 августа, а ночи будут «тропическими». Об этом в разговоре с Lenta.ru сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В эти дни температура воздуха будет подниматься до +33 градусов. По словам Вильфанда, это примерно на 5 градусов выше климатической нормы.

«Самое главное, что нужно понимать, что при такой погоде нельзя выходить на улицу в период с 12 до 15 часов. Нельзя находиться под воздействием прямых солнечных лучей», — подчеркнул синоптик.

Ночи также будут очень теплыми, с температурой около +22 градусов, особенно в городе, поскольку здания и асфальт притягивают тепло и отдают его на протяжении ночи.