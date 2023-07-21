21 июля 2023, 14:53
Синоптик Вильфанд предупредил, что в Москве в воскресенье понизится давление
В ближайшее воскресенье, 23 июля, жители столицы могут ощутить пониженное атмосферное давление. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Все прогулки он посоветовал запланировать на субботу. Погода в этот день будет комфортная, +24 градуса, и спокойная. В воскресенье понизится давление, по всей столице пройдут кратковременные дожди. Будет облачно и прохладно, температура на улице будет ощущаться как +18 градусов.
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