Общество 21 июля 2023, 14:53 Синоптик Вильфанд предупредил, что в Москве в воскресенье понизится давление

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В ближайшее воскресенье, 23 июля, жители столицы могут ощутить пониженное атмосферное давление. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Все прогулки он посоветовал запланировать на субботу. Погода в этот день будет комфортная, +24 градуса, и спокойная. В воскресенье понизится давление, по всей столице пройдут кратковременные дожди. Будет облачно и прохладно, температура на улице будет ощущаться как +18 градусов.

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