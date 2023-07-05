Общество 05 июля 2023, 16:49 Синоптик Вильфанд предупредил, что ночная жара продержится в Москве и Подмосковье до пятницы

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В Москву и область пришла жаркая летняя погода, причем не отступает она даже по ночам. И такие температуры продержатся до конца рабочей недели. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки могут выпасть не раньше субботы. А до этого времени нужно соблюдать все меры предосторожности и следить за состояние здоровья. Потому что при таких температурах есть большой риск перегреться и заработать тепловой удар.

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«На самом деле это опасная ситуация. Во-первых, очень теплые ночи, когда минимальные значения будут 16-18 градусов, а в центре Москвы — до 22. Человеческий организм не успевает отдохнуть от летнего зноя днем, и поэтому это с точки зрения медицинских показаний не очень хорошая ситуация», — отметил синоптик.

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