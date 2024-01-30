Общество 30 января 2024, 10:35 Синоптик Вильфанд предсказал температуру выше нормы почти во всей России в ближайшие дни

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Почти на территории всей России в ближайшие дни среднесуточная температура будет на несколько градусов выше нормы. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, наибольшую разницу до 10 градусов от нормы можно будет наблюдать в европейской и азиатской частях страны. В Москве же начало февраля будет напоминать по температуре, скорее, середину марта.

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«Связано это с тем, что по Северному Ледовитому океану перемещается циклон, который несёт огромное количество тепла с Атлантики. Поэтому, как говорят синоптики, „Север перекрыт“ — холодные воздушные массы севера не будут поступать в умеренные широты и там будет очень тёплая погода», — отметил эксперт.

Он добавил, что наименее заметно действие циклона будет в южных городах европейской части России.

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