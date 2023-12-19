Общество 19 декабря 2023, 13:56 Синоптик Вильфанд: потепление в Москву принес циклон, находящийся в Норвежском море

Читать 360tv в

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд раскрыл причину неожиданного потепления в Москве и Московской области. Об этом сообщил RT.

По словам синоптика, на погоду в столице и регионе оказывает влияние циклон, находящийся в Норвежском море.

Реклама

«Дело в том, что он (циклон — прим. ред.) очень глубокий, то есть давление в нем очень низкое. И вся Западная Европа, и вся европейская часть страны, и Западная Сибирь находятся на южной периферии этого циклона. Поэтому тепло „качается“ из Атлантики», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что в течение всей недели температура воздуха будет колебаться от -2 до +4 градусов.