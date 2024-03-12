Общество 12 марта 2024, 14:56 Синоптик Вильфанд пообещал потепление в центре Европейской России

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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в центр Европейской России постепенно приходит потепление. Об этом сообщил RT.

По словам эксперта, ночная температура воздуха в первой половине недели составит -5…-10 градусов. Однако уже днем столбики термометров покажут +3…+5 градусов. В выходные ожидаются облачная погода и южный ветер.

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Вильфанд добавил, что раньше всех весну встречает Калининградская область. Там потеплеет до +14 градусов.