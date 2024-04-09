Общество 09 апреля 2024, 16:39 Синоптик Вильфанд пообещал москвичам температуру на 10 градусов выше нормы

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Во вторник и среду, 9 и 10 апреля, температура воздуха в Москве будет на 10 градусов выше нормы. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, со стороны Средиземного моря снова идут теплые массы, которые и влияют на температуру воздуха. Уже завтра в столице будет до +23 градусов.

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Синоптик добавил, что к выгодным станет прохладнее, но не значительно. Температура опустится до +15 градусов.

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