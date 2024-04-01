Общество 01 апреля 2024, 18:34 Синоптик Вильфанд пообещал москвичам рекордное тепло 2 апреля

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Погода в Москве бьет температурные рекорды, 2 апреля ожидается до +23 градусов. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, до 2024 года самой высокой температурой, зафиксированной 2 апреля, было 17,4 градуса. Так тепло последний раз было в 1983 году. Теперь же начало апреля радует летней погодой.

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«По прогнозу в Москве, температура будет +21…+23 градуса. Это летняя погода. Минимальные значения ночной температуры — +10…+12 градусов», — отметил синоптик.

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