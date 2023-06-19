Общество 19 июня 2023, 15:42 Синоптик Вильфанд пообещал, что к концу недели в Москве потеплеет до 30 градусов

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К концу недели воздух в столице прогреется до +30 градусов. Об этом Lenta.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его прогнозам, вся неделя будет малооблачной и теплой, без осадков. Благодаря этому к концу недели станет значительно теплее.

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«В четверг в Москве и Московской области прогнозируется от 23 до 28 градусов. А в пятницу, субботу и воскресенье дневные температуры будут достигать 25-30 градусов», — отметил синоптик.

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