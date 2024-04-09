Общество 09 апреля 2024, 16:32 Синоптик Вильфанд пообещал аномально теплую погоду в европейской части России

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Вся рабочая неделя на территории европейской части России будет аномально жаркой. Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что температура выше нормы будет на территории до южного Урала. Даже там прогнозируют на шесть градусов теплее обычного.

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Вильфанд добавил, что теплее всего будет в Крыму и Краснодарском крае. Там воздух прогреется до +25 градусов.

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